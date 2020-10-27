(فرصة عمل)
|مدخل بيانات _لا يشترط الخبره_من سن 45:18 سنة_لايقل المؤهل عن اعدادي _شفت6ساعات _توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد وتامينات _راتب 4000ج شهرياً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ملك اكرامي
|التليفون:
|01142754176
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|العنوان:
|5 عمارات ميريلاند جسر السويس- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070639
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