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تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات _لا يشترط الخبره_من سن 45:18 سنة_لايقل المؤهل عن اعدادي _شفت6ساعات _توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد وتامينات _راتب 4000ج شهرياً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ملك اكرامي
التليفون: 01142754176

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العنوان: 5 عمارات ميريلاند جسر السويس- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/10/2020
رقم الإعلان: 2070639
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

(للبيع)

شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين طوارئ لمستشفى بالطائف

مطلوب اخصائيين طوارئ لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين طوارئ " طب الطوارئ " خبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

27/10/2020
صورة الاعلان: موظفين تسويق وإعلان علي المواقع الإلكترونية

موظفين تسويق وإعلان علي المواقع الإلكترونية

(فرصة عمل)

موظفين تسويق وإعلان علي المواقع الإلكترونية بشفت 6ساعات (صباحي من٥:١١_مسائي من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله

#معدات_ثقيله

(للبيع)

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو 2_2.5 طن ديزل 💪🚜 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات حديثه

تشطيبات وديكورات حديثه

(للتقسيط)

عروض التقسيط احدث التشطيبات ارقى الديكورات والتصميمات **عايز تشطب شقتك او فيلتك او بيتك ادفع 50 &#.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه

تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه

(للتقسيط)

عروض التقسيط ادفع احدث التشطيبات وارقى الديكورات والتصميمات **عايز تشطب شقتك او فيلتك او بيتك للاست.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/10/2020
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صورة الاعلان: تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه جة

تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه جة

(للتقسيط)

عروض التقسيط عرض ساري لفتره محدوده شطب شقتك او فيلتك او بيتك ادفع 50 ٪ على مراحل التشطيب وق.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

- شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% على الباقات *تصميم 3D & 2D مجاناً في ح.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: سائق درجه ثانيه

سائق درجه ثانيه

(فرصة عمل)

سائقين بشرم الشيخ - 12 ساعة – توفير السكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة – رخصة مهنية ثانية براتب 200.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض علي رئيسي الفيوم بالتكميلي 2 بجوار صان كابيتال

للبيع ارض علي رئيسي الفيوم بالتكميلي 2 بجوار صان كابيتال

(للبيع)

للبيع ارض علي رئيسي الفيوم بالتكميلي 2 بجوار صان كابيتال ومدينه النور وبالقرب من نادي الزمالك وجامعه.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,450,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: للبيع بالحي التاسع 6 أكتوبر بيت الوطن

للبيع بالحي التاسع 6 أكتوبر بيت الوطن

(للبيع)

للبيع بالحي التاسع 6 أكتوبر بيت الوطن مرحلة سادسة مساحة القطعة 600 متر مدفوع 70000 دولار ومطلوب 400 .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: أرض للبيع بالمحصورة ب عليها هيكل خرساني كامل

أرض للبيع بالمحصورة ب عليها هيكل خرساني كامل

(للبيع)

أرض للبيع بالمحصورة ب عليها هيكل خرساني كامل موقع ممتاز مساحة 414م بدروم وارضي وأول وثاني وثالث ورور.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,850,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: أرض للبيع مسلسل3 تكميلي اسكان مميز

أرض للبيع مسلسل3 تكميلي اسكان مميز

(للبيع)

أرض للبيع مسلسل3 تكميلي اسكان مميز عمارات بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكرر وغرف سطح بمنطقة مسلسل 3 ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: أرض مدرسة متكاملة بمدينة 6 أكتوبر

أرض مدرسة متكاملة بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

أرض مدرسة متكاملة بمدينة 6 أكتوبر ارض مدرسة بالتوسعات الشمالية - تكميلية بيت الوطن اكتوبر المساحة 70.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: ارض بحرى تطل على جمال عبد الناصر بالحى التاسع 6 اكتوبر

ارض بحرى تطل على جمال عبد الناصر بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

ارض بحرى تطل على جمال عبد الناصر بالحى التاسع 6 اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر لبناء .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

27/10/2020
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