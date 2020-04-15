مدخل بيانات

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي – 4 أيام إجازة – شفت 6 ساعات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شباب وبنات – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة المسبقة – مؤهل متوسط المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة