(فرصة عمل)
|مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – لشفت 6 ساعات متاح الصباحي او المسائي بأساسي 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة بتامين صحي وتامين اجتماعي وحوافز بعد 3 شهور للتواصل واتس فقط 01033882261
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|waleed
|التليفون:
|01033882261
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|العنوان:
|- العجمى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081590
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