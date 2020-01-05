مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – لشفت 6 ساعات متاح الصباحي او المسائي بأساسي 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة بتامين صحي وتامين اجتماعي وحوافز بعد 3 شهور المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة