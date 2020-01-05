مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة )

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – لشفت 6 ساعات متاح الصباحي او المسائي بأساسي 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة بتامين صحي وتامين اجتماعي وحوافز بعد 3 شهور المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام محمد
التليفون: 01092211017

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العنوان: - حمامات القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/3/2020
رقم الإعلان: 2056513
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صورة الاعلان: مطلوب مدخل بيانات خبره - في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات خبره بي الكمبيوتر والورد ومتعلقاتة للعمل لدي مكتب محامي وتحصيل ديون راتب 1500 ريال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 ريال

5/1/2020
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