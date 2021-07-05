مدخل بيانات براتب مميز جدا

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي الأقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12%عقد سنوي قابل للتجديد كود/30102184