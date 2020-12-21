(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات – يقبل الطلاب – شرط استخدام جيد للكمبيوتر – السن من 18 : 50 سنة – شفت 6 ساعات – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 12% مقسمة 6% كل 6 أشهر – عقد سنوي يضمن حق الموظف بالشركة – راتب 4000ج التواصل واتساب 01025262897 أ.أحمد أشرف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077016
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه