(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات : يقبل الطلاب : السن من 18 : 55 سنة – لا يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شهادة خبرة اذا اثبتت الكفاءة خلال ال6 شهور الاولي – تأمينات – زيادات سنوية – حوافز بعد 3 شهور للالتزام المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة acurefortourismdevelopment@yahoo.com للتواصل واتس آب 01140748686 الكود 4657
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكيور للتطوير السياحي
|التليفون:
|01140748686
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058103
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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اتصل
4,000 جنيه