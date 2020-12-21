مدخلين بيانات : يقبل الطلاب : السن من 18 : 55 سنة – لا يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شهادة خبرة اذا اثبتت الكفاءة خلال ال6 شهور الاولي – تأمينات – زيادات سنوية – حوافز بعد 3 شهور للالتزام التواصل واتساب 01025262897 أ.أحمد أشرف