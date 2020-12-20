(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات : يقبل الطلاب : السن من 18 : 55 سنة – لا يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شهادة خبرة اذا اثبتت الكفاءة خلال ال6 شهور الاولي – تأمينات – زيادات سنوية – حوافز بعد 3 شهور للالتزام التواصل واتساب 01025262897
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076922
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه