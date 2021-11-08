(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي – 4 أيام إجازة – شفت 6 ساعات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شباب وبنات – السن من 18 : 45 سنة – ال يشترط الخبرة المسبقة – مؤهل متوسط 3017 للتواصل 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01060984129
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110813
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