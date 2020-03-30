مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000 ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي – 4 أيام إجازة – شفت 6 ساعات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شباب وبنات – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة المسبقة – مؤهل متوسط المطلوب ) صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ( إستلام العمل في نفس المقابلة