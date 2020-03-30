(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000 ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي – 4 أيام إجازة – شفت 6 ساعات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شباب وبنات – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة المسبقة – مؤهل متوسط المطلوب ) صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ( إستلام العمل في نفس المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057072
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