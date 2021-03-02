(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات : يقبل الطالب : السن من 18 : 55 سنة – لا يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شهادة خبرة اذا اثبتت الكفاءة خلال ال6 شهور الاولي – تأمينات – زيادات سنوية – حوافز بعد 3 شهور الالتزام التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085781
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه