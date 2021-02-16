(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات – يقبل الطالب – شرط استخدام جيد للكمبيوتر – السن من 18 : 50 سنة – شفت 6 ساعات – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 12 %مقسمة 6 %كل 6 أشهر – عقد سنوي يضمن حق الموظف بالشركة – راتب4000ج التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01001768722
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084123
4,000 جنيه
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100 جنيه
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