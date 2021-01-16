(فرصة عمل)
|- مطلوب مدخلين بيانات - لا يشترط خبرة - السن من 18 : 45 سنة - لا يقل المؤهل عن اعدادي - شفت العمل 6 ساعات - توفيرنظام وظيفي متكامل - تعاقد بتأمينات - راتب 4000ج شهري - للاستفسارات و التقديم 01062972973 - بكود 3018
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080290
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه