- مطلوب مدخلين بيانات - لا يشترط خبرة - السن من 18 : 45 سنة - لا يقل المؤهل عن اعدادي - شفت العمل 6 ساعات - توفيرنظام وظيفي متكامل - تعاقد بتأمينات - راتب 4000ج شهري - للاستفسارات و التقديم 01062972973 - بكود 3018