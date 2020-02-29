مدخلين بيانات

(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية – مراعاة الشفتات والاجازات للطلاب والموظفين – راتب ثابت 3000ج تواجد شفت صباحي و شفت مسائي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نسرين
|التليفون:
|01205178274
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|العنوان:
|أبراج الملتقي – برج د – الدور التاسع – فوق السجل المدني – ميدان العباسية- العباسيه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055214
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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