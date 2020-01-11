مدايق وعايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية

عايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية وامتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 187م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) بالقرب من حى السفارات ومولات تجارية وكافيهات ونادى رياضى وصحى بview مميز ع البحيرات الصناعية كل ده عندنا فى مكان راقى بالعاصمة الادارية وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى ارقى اماكن العاصمة الادارية