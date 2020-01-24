مدافن للبيع اكتوبر

(للبيع)
|مدفن جديد لليع 6اكتوبر - مساحة 40متر - من المالك مباشرة - موقع متميز - رخصة رسمية من جهاز 6اكتوبر 01001997096
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م احمد
|التليفون:
|01001997096
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|العنوان:
|مدافن 6 اكتوبر- 6اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050230
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