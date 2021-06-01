مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
أين تقع العاصمة الإدارية الجديدة ؟ تتميز العاصمة الإدارية بموقع مميز جدا حيث إنها تقع على حدود مدينة بدر وتبعد حوالى 60 كم عن القاهرة و العين السخنة وقامت الدولة بتأسيس طريق يؤدى على العاصمة الجديدة مباشرة و هو طريق محمد بن زايد مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ مساحة العاصمة الجديدة حوالي 170 ألف فدان و هذه المساحة تماثل المساحة الكلية لولاية واشنطن و أيضا تماثل مساحة دولة سنغافورة وبذلك مساحة العاصمة الجديدة كبيرة جدا وسوف تستوعب قرابة 6 ملايين نسمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العاصمة الجديدة
التليفون: 01119811423

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العنوان: أحياء العاصمة الجديدة- أحياء العاصمة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095802
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