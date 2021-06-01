مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة

أين تقع العاصمة الإدارية الجديدة ؟ تتميز العاصمة الإدارية بموقع مميز جدا حيث إنها تقع على حدود مدينة بدر وتبعد حوالى 60 كم عن القاهرة و العين السخنة وقامت الدولة بتأسيس طريق يؤدى على العاصمة الجديدة مباشرة و هو طريق محمد بن زايد مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ مساحة العاصمة الجديدة حوالي 170 ألف فدان و هذه المساحة تماثل المساحة الكلية لولاية واشنطن و أيضا تماثل مساحة دولة سنغافورة وبذلك مساحة العاصمة الجديدة كبيرة جدا وسوف تستوعب قرابة 6 ملايين نسمة