مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة

(للبيع)
|أين تقع العاصمة الإدارية الجديدة ؟ تتميز العاصمة الإدارية بموقع مميز جدا حيث إنها تقع على حدود مدينة بدر وتبعد حوالى 60 كم عن القاهرة و العين السخنة وقامت الدولة بتأسيس طريق يؤدى على العاصمة الجديدة مباشرة و هو طريق محمد بن زايد مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ مساحة العاصمة الجديدة حوالي 170 ألف فدان و هذه المساحة تماثل المساحة الكلية لولاية واشنطن و أيضا تماثل مساحة دولة سنغافورة وبذلك مساحة العاصمة الجديدة كبيرة جدا وسوف تستوعب قرابة 6 ملايين نسمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمة الجديدة
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|أحياء العاصمة الجديدة- أحياء العاصمة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095802
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295,000 جنيه