مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة

احجز شقتك في العاصمة الادارية الجديدة مخطط العاصمة الادارية الجديدة تعد العاصمة الإدارية الجديدة من أحدث المشروعات القومية التابعة للدولة وذلك بهدف تقليل الزحمة والعبء على القاهرة ولخلق فرص عمل جديدة و لتكون مدينة عالمية بمواصفات قياسية على أرض مصرية أين تقع العاصمة الإدارية الجديدة ؟ تتميز العاصمة الإدارية بموقع مميز جدا حيث إنها تقع على حدود مدينة بدر وتبعد حوالى 60 كم عن القاهرة و العين السخنة وقامت الدولة بتأسيس طريق يؤدى على العاصمة الجديدة مباشرة و هو طريق محمد بن زايد مساحة العاصم