مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة

(للبيع)
|احجز شقتك في العاصمة الادارية الجديدة مخطط العاصمة الادارية الجديدة تعد العاصمة الإدارية الجديدة من أحدث المشروعات القومية التابعة للدولة وذلك بهدف تقليل الزحمة والعبء على القاهرة ولخلق فرص عمل جديدة و لتكون مدينة عالمية بمواصفات قياسية على أرض مصرية أين تقع العاصمة الإدارية الجديدة ؟ تتميز العاصمة الإدارية بموقع مميز جدا حيث إنها تقع على حدود مدينة بدر وتبعد حوالى 60 كم عن القاهرة و العين السخنة وقامت الدولة بتأسيس طريق يؤدى على العاصمة الجديدة مباشرة و هو طريق محمد بن زايد مساحة العاصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076480
560,000 جنيه
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