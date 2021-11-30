مخزن300 م للايجار مميز جدا دائري المنيب منصوريه هرم

(للإيجار)
|مخزن جمالون 300 م للايجار مميز جداجدا علي ش رئيسي / يسمح بوصول الكونتر اليه بمنتهي السهوله دائري المنيب نزله منصوريه هرم . ارضيه هليكوبتر / مقر اداري .غرفه + حمام / كامل المرافق. الايجار شهريا 12000 ج .قابل للتفاوض. للاستعلام الحج / ابومحمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|دائري المنيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113397
15,000 جنيه
15,000 جنيه
120,000 جنيه