مخزن 5000م جمالون 3000م للايجار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مخزن 5000م جمالون 3000م للايجار بادارة معمول سيراميك على طريق رئيسى باسكندريه ماسك طريق الدولى والصحراوى ودفاع مدنى وكهرباء ايجار 50000 قابل للتفاوض ويوجد مجموعه مخازن اخرى على طرق رئيسيه باماكن مميزة من اول جمالون 1000م الى 10000م للتواصل 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053325
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صورة الاعلان: مخزن ادويه الف متر للايجار - في الإسكندرية مصر

مخزن ادويه الف متر للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مخزن ادويه الف متر للايجار رخصه ادويه في منطقه مرغم الصناعيه في العامريه مطلوب 30000 01001910248 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/12/2019
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