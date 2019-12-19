مخزن 5000م جمالون 3000م للايجار بادارة معمول سيراميك على طريق رئيسى باسكندريه ماسك طريق الدولى والصحراوى ودفاع مدنى وكهرباء ايجار 50000 قابل للتفاوض ويوجد مجموعه مخازن اخرى على طرق رئيسيه باماكن مميزة من اول جمالون 1000م الى 10000م للتواصل 01001910248 01223342232 01226652827