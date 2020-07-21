مخزن 130م للايجار كفرالجبل هرم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مخزن 130 م للايجار منطقه الشوربجي كقر الجبل هرم دور ارضي / 2 باب علي الشارع مباشره / حمام / باقي المساحه مفتوحه / عداد كهرباء/ عداد مياه / ارتفاع 4.50 م. الايجار شهريا. 2500ج للاستعلام الحج ابو محمد مكتب اخناتون لعقارات الهرم 01278900910 01148397852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: +01278900910

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العنوان: دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/7/2020
رقم الإعلان: 2064159
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صورة الاعلان: مخزن 140 م للايجار كفرالجبل هرم - في الجيزة مصر

مخزن 140 م للايجار كفرالجبل هرم

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

مخزن 140 م للايجار دور ارضي في منزل بابه علي الشارع منفصل عن المنزل. مساحه مفتوحه + غرفه + حمام + بو.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

21/7/2020
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