مخزن 130م للايجار كفرالجبل هرم

(للإيجار)
|مخزن 130 م للايجار منطقه الشوربجي كقر الجبل هرم دور ارضي / 2 باب علي الشارع مباشره / حمام / باقي المساحه مفتوحه / عداد كهرباء/ عداد مياه / ارتفاع 4.50 م. الايجار شهريا. 2500ج للاستعلام الحج ابو محمد مكتب اخناتون لعقارات الهرم 01278900910 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|+01278900910
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|العنوان:
|دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064159
2,000 جنيه