مخزن 1002م جمالون امكن سمسار جوار الدائري نزله موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)
|مخزن جمالون1002م للإيجار امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rashad
|التليفون:
|01225121313
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|العنوان:
|المرج/القاهره- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|26,050 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097347
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