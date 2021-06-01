مخزن 1002م جمالون امكن سمسار جوار الدائري نزله موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مخزن جمالون1002م للإيجار امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المرج/القاهره- المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 26,050 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097347
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محل للايجار - في القاهرة مصر

محل للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محل للايجار مساحته 25 متر متشطب وفيه حمام ومياه وكهرباء وله مدخل خاص دور ارضي يصلح كغرفه اومخزن او ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: جمالون 1005م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

جمالون 1005م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار ام.
العنوان:

القاهرة - مصر

26,050 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: جمالون 1009م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار - في القاهرة مصر

جمالون 1009م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون 1009م للإيجار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه.
العنوان:

القاهرة - مصر

26,000 جنيه

29/4/2021
صورة الاعلان: جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار - في القاهرة مصر

جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون1008م للإيجار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

28,000 جنيه

20/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager