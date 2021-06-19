مخزن مساحة 400 متر على طريق السويس للبيع

(للبيع)
|مخزن بموقع مميز مساحة 400 متر على طريق السويس بيجوار مستشفى الوطنى للعيون المخزن متأمن جيدا وله 2 بوابة وبه عداد كهرباء ووصلة مياه خاص به للمعاينة والاستفسار يرجى الاتصال على 01012169616 / 01270345703
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بكرى
|التليفون:
|01012169616 / 01270345703
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|العنوان:
|مشروع الأمل طريق السويس بيجوار مستشفى الوطنى للعيون- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097580
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