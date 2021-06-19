مخزن مساحة 400 متر على طريق السويس للبيع

مخزن بموقع مميز مساحة 400 متر على طريق السويس بيجوار مستشفى الوطنى للعيون المخزن متأمن جيدا وله 2 بوابة وبه عداد كهرباء ووصلة مياه خاص به للمعاينة والاستفسار يرجى الاتصال على 01012169616 / 01270345703