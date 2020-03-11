مخزن (مرخص)1800م يصلح لشركات الادويه بالهرم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مخزن (مرخص)1800م يصلح لشركات الادويه بالهرم - في الجيزة مصر

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3 أدوار . مساحه الدور 600 م . كامل المرافق . يصلح لشركات الادويه او مصنع ملابس دائري المنيب نزله المنصوريه هرم. السعر .30000 ج شهريا للاستعلام مكتب اخناتون عقارات الهرم الحج ابومحمد 01270021065
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: +201270021065

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055673
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صورة الاعلان: دور أداري كامل بالمكاتب والتكيفات

دور أداري كامل بالمكاتب والتكيفات

(للبيع)

دور أداري كامل بالمكاتب والتكيفات ٢١غرفه ٧ حمامات رسيبشن ضخم دور أول علوي للبيع ب .
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اتصل

11/3/2020
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11/3/2020
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11/3/2020
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(للبيع)

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11/3/2020
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(للبيع)

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11/3/2020
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(للتقسيط)

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11/3/2020
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صورة الاعلان: عيش ملك واسكن في العاصمة الادارية

عيش ملك واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

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11/3/2020
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(للبيع)

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القسم: 

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11/3/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

276,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: عيش الحياة اللى بتحلم بيها وامتلك شقتك فى تاون جيت

عيش الحياة اللى بتحلم بيها وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى Town Gate قريب من مولات تجارية ومستشفيات وعيادات طبية ومطاعم وكافيها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: لاول مرة تسهيلات تصل ل 10 سنين بدون فوايد في اكتوبر مع صبور

لاول مرة تسهيلات تصل ل 10 سنين بدون فوايد في اكتوبر مع صبور

(للبيع)

قسط واستلم متشطب وبالتكيفات علي 10 سنين بدون فوايد مع صبور في ارقي كمبوند في اكتوبر من شركة صبور وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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11/3/2020
صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

عايز اسكن او تستثمر .احلامك اوامر مع اعالى العقارية .شقتك 185م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدما.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

راحتك اللى بتدور عليها عندنا فى 6 اكتوبر بامتلاك شقة بجاردن خاصة بيك ولعيلتك وسط حياة متكاملة قريب م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

239,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)

افضل قرار هتاخده هو امتلاك شقة فى Sun Capital وسط افضل الخدمات مستشفى عالمية وجامعة انترناشونال ومبن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة

امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)

ادفع 5% فقط مقدم واستلم وحدتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كيفا بجوار بالم هيلز اكتوبر ان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

11/3/2020
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