مخزن (مرخص)1800م يصلح لشركات الادويه بالهرم

(للإيجار)
|3 أدوار . مساحه الدور 600 م . كامل المرافق . يصلح لشركات الادويه او مصنع ملابس دائري المنيب نزله المنصوريه هرم. السعر .30000 ج شهريا للاستعلام مكتب اخناتون عقارات الهرم الحج ابومحمد 01270021065
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|+201270021065
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|العنوان:
|دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055673
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