مخزن للايجار بمساحة 200م بمدينة الشيخ زايد - الحي ال16- المجاورة الاولي

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مخزن للايجار بمساحة 200م بمدينة الشيخ زايد - الحي ال16- المجاورة الاولي - في 6 أكتوبر مصر

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مخزن 200 متر - بالشيخ زايد - في الحي 16 -المجاوره الاولى - امام البوابه 7 في بفرلي هيلز - المطلوب فيه 5000 ج في الشهر ايجار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسامة الشيمي
التليفون: 01114533718

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العنوان: مدينة الشيخ زايد -الحي ال16 - المجاورة الاولي- الشيخ زايد -الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2021
رقم الإعلان: 2080461
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السعر
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18/1/2021
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