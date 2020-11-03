مخزن للايجار بمساحة 200م بمدينة الشيخ زايد - الحي ال16- المجاورة الاولي

(للإيجار)
|مخزن 200 متر - بالشيخ زايد - في الحي 16 -المجاوره الاولى - امام البوابه 7 في بفرلي هيلز - المطلوب فيه 5000 ج في الشهر ايجار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01114533718
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينة الشيخ زايد -الحي ال16 - المجاورة الاولي- الشيخ زايد -الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080461
اتصل
89,000 جنيه
890,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
99,000 جنيه
1 ريال
2,500 جنيه
اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل