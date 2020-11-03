مخزن جمالون 600 م للايجار مميز جداجدا بالهرم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مخزن جمالون 600 م للايجار مميز جداجدا بالهرم - في الجيزة مصر

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مخزن جمالون مميز جداجدا دائري المنيب نزله المنصوريه كامل المرافق . على شارع مباشر رئيسى عرضه 60 م . وش.جانبى عرضه 10م ارضيه هليكوبتر الايجار شهرياً. 25000 للاستعلام. الحاج/ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/12/2020
رقم الإعلان: 2075069
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السعر
تاريخ الإعلان
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معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

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3/11/2020
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4/12/2020
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العنوان:

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4/12/2020
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(طلب عمل)

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4/12/2020
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صورة الاعلان: طلب.اطباء

طلب.اطباء

(فرصة عمل)

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العنوان:

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100 جنيه

4/12/2020
صورة الاعلان: شركه سيجما للمقاولات العامة بالمنيا

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اتصل

4/12/2020
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خالد ابو الحسن يرحب بكم ويسعدنا ان نعلن عن باقات للتشطيبات تناسب جميع الفئات مع اجود الخامات وخبره ا.
العنوان:

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اتصل

4/12/2020
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قميص جملة

(للبيع)

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4/12/2020
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استضف موقعك بأفضل المميزات و أقل الأسعار

(للبيع)

أحصل علي استضافة لموقعك متميزة في مميزاتها و سعرها تبدأ من $2.75 .
العنوان:

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2 دولار

4/12/2020
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مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقا

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات فى الرياض شرط يكون اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه فى السعوديه ( الرياض – جده ) : مهندس جيولوجى بالشروط الأتيه : بكالري.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: بأسعاااررر مميزة جدا

بأسعاااررر مميزة جدا

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2020
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