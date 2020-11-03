مخزن جمالون 600 م للايجار مميز جداجدا بالهرم

(للإيجار)
|مخزن جمالون مميز جداجدا دائري المنيب نزله المنصوريه كامل المرافق . على شارع مباشر رئيسى عرضه 60 م . وش.جانبى عرضه 10م ارضيه هليكوبتر الايجار شهرياً. 25000 للاستعلام. الحاج/ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075069
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