مخزن جمالون 500م للايجار مميز جداً دائري المنيب نزله منصوريه هرم

مخزن جمالون 500 م للايجار مميز جداً جداً. دائري المنيب نزله المنصوريه هرم. علي ناصيه ش رئيسي عرضه 30 م وش جانبي 10 م. 3 غرفه +2حمام+ أرضيه هليكوبتر+ كامل المرافق.عداد كهرباء+ كاميرات مراقبه. يسمح بدخول الكونتنر بداخله بسهوله مده التعاقد حتي 5 سنوات .قابل للتجديد في حاله الالتزام. شهرين مقدم + شهرين تأمين. الايجار شهريا 15000 ج. للاستعلام مكتب اخناتون عقارات الهرم الحج / ابومحمد 01278900910 01148397852