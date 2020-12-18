مخزن جمالون 500م للايجار مميز جداً دائري المنيب نزله منصوريه هرم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مخزن جمالون 500 م للايجار مميز جداً جداً. دائري المنيب نزله المنصوريه هرم. علي ناصيه ش رئيسي عرضه 30 م وش جانبي 10 م. 3 غرفه +2حمام+ أرضيه هليكوبتر+ كامل المرافق.عداد كهرباء+ كاميرات مراقبه. يسمح بدخول الكونتنر بداخله بسهوله مده التعاقد حتي 5 سنوات .قابل للتجديد في حاله الالتزام. شهرين مقدم + شهرين تأمين. الايجار شهريا 15000 ج. للاستعلام مكتب اخناتون عقارات الهرم الحج / ابومحمد 01278900910 01148397852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: هرم- هرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/1/2021
رقم الإعلان: 2080046
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جراج سيارات 2100م للايجار يصلح للشركات الكبري. منطقه الشوربجي كفرالجبل بجوار الدائري بالهرم. كام.
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الجيزة - مصر

20,000 جنيه

18/12/2020
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مخزن جمالون 600 م للايجار مميز جداجدا بالهرم

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مخزن جمالون مميز جداجدا دائري المنيب نزله المنصوريه كامل المرافق . على شارع مباشر رئيسى عرضه 60 م . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2020
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