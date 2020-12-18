مخزن جمالون 500م للايجار مميز جداً دائري المنيب نزله منصوريه هرم

(للإيجار)
|مخزن جمالون 500 م للايجار مميز جداً جداً. دائري المنيب نزله المنصوريه هرم. علي ناصيه ش رئيسي عرضه 30 م وش جانبي 10 م. 3 غرفه +2حمام+ أرضيه هليكوبتر+ كامل المرافق.عداد كهرباء+ كاميرات مراقبه. يسمح بدخول الكونتنر بداخله بسهوله مده التعاقد حتي 5 سنوات .قابل للتجديد في حاله الالتزام. شهرين مقدم + شهرين تأمين. الايجار شهريا 15000 ج. للاستعلام مكتب اخناتون عقارات الهرم الحج / ابومحمد 01278900910 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|هرم- هرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080046
20,000 جنيه
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