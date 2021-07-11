مخزن جمالون 450 م للايجار ش المجزر الالي الليبيني هرم

(للإيجار)
|مخزن جمالون 450 م للايجار مميز جداجدا موقع مميز جدا جدا المجزر الالي خلف اولاد رجب الليبيني هرم أرضيه هليكوبتر / كامل المرافق / غرفه / ش رئيسي عرضه 30 م الايجار شهريا .16000 ج قابل للتفاوض للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب أخناتون عقارات الهرم بيع وشراء وايجار العقارات لحساب الغير 01278900910
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|المجزرالالي الليبيني هرم- هرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103356
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10,000 جنيه