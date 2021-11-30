مخزن جمالون مميز جداجدا 600م للايجارمنصوريه بالهرم

(للإيجار)
|مخزن جمالون 600 م للايجار دائري المنيب هرم. 3 غرفه + حمام + عداد كهرباء 3 فاز . كامل المرافق. سعر الايجار 15000 ج .قابل للتفاوض للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دائري المنيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113374
15,000 جنيه
120,000 جنيه