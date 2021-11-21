مخزن جمالون للايجارمميز جداجدا 500م نزله دائري المنصوريه مباشره هرم

(للإيجار)

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صورة الاعلان: مخزن جمالون للايجارمميز جداجدا 500م نزله دائري المنصوريه مباشره هرم - في الجيزة مصر

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مخزن جمالون 500 م للايجار مميز جدا دائري المنيب نزله المنصوريه هرم كامل المرافق / عداد كهرباء 3 فاز / مؤمن تماما السعر 15000 ج قابل للتفاوض للاستعلام الحج ابومحمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: دائري المنيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113260
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صورة الاعلان: جمالون 3400 م للايجار دائري المنيب نزلة المنصوريه هرم - في الجيزة مصر

جمالون 3400 م للايجار دائري المنيب نزلة المنصوريه هرم

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

مخزن جمالون 3400 م للايجار دائري المنيب نزله المنصوريه هرم علي ش رئيسي عرضه 40 م .مقرات اداريه + حما.
العنوان:

الجيزة - مصر

120,000 جنيه

21/11/2021
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