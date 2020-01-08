محل 60م ‎‎للاستثمار الراقي بجوار مجمع البنوك والبراندز‎‎

(للاستثمار)
|في مول فيستفال سيتي محلات تجارية فى اكتوبر من المالك من الأن ولفترة محدودة امتلك استثمر محلات تجارية تناسب جميع الأنشطه وتمتع بتميزك مساحات مختلفة تبدأ من 60م : 350م اشترى محلك واحنا هنديرهولك ونأجرهولك مباشرة بدون مقدم وكمان هتقسط على 5 سنوات - المول من اهم وأول المولات بالتوسعات الشمالية بيخدم 15 كمباوند ويوجد به مركز طبى متكامل - ومنطقة ترفيهية - شقق فندقية غير أنه شامل الخدمات - سلام ومصلعد كهربائية - تكييف مركزى - 6 بوابات هايبر السلطان - 6 بوابات دخول وخروج بادر بالحجز من الأن :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01015081101
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|العنوان:
|المنطقة العمرانية الاولى - التوسعات الشمالية- ٦ أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048776
1,350,000 جنيه
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