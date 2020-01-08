محل 60م ‎‎للاستثمار الراقي بجوار مجمع البنوك والبراندز‎‎

في مول فيستفال سيتي محلات تجارية فى اكتوبر من المالك من الأن ولفترة محدودة امتلك استثمر محلات تجارية تناسب جميع الأنشطه وتمتع بتميزك مساحات مختلفة تبدأ من 60م : 350م اشترى محلك واحنا هنديرهولك ونأجرهولك مباشرة بدون مقدم وكمان هتقسط على 5 سنوات - المول من اهم وأول المولات بالتوسعات الشمالية بيخدم 15 كمباوند ويوجد به مركز طبى متكامل - ومنطقة ترفيهية - شقق فندقية غير أنه شامل الخدمات - سلام ومصلعد كهربائية - تكييف مركزى - 6 بوابات هايبر السلطان - 6 بوابات دخول وخروج بادر بالحجز من الأن :