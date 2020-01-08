محل 60م ‎‎للاستثمار الراقي بجوار مجمع البنوك والبراندز‎‎

(للاستثمار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل 60م ‎‎للاستثمار الراقي بجوار مجمع البنوك والبراندز‎‎ - في 6 أكتوبر مصر

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في مول فيستفال سيتي محلات تجارية فى اكتوبر من المالك من الأن ولفترة محدودة امتلك استثمر محلات تجارية تناسب جميع الأنشطه وتمتع بتميزك مساحات مختلفة تبدأ من 60م : 350م اشترى محلك واحنا هنديرهولك ونأجرهولك مباشرة بدون مقدم وكمان هتقسط على 5 سنوات - المول من اهم وأول المولات بالتوسعات الشمالية بيخدم 15 كمباوند ويوجد به مركز طبى متكامل - ومنطقة ترفيهية - شقق فندقية غير أنه شامل الخدمات - سلام ومصلعد كهربائية - تكييف مركزى - 6 بوابات هايبر السلطان - 6 بوابات دخول وخروج بادر بالحجز من الأن :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01015081101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنطقة العمرانية الاولى - التوسعات الشمالية- ٦ أكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048776
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