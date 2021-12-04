محل 20 م للايجار يصلح لجميع الاغراض كفرالجبل هرم

(للإيجار)
|محل 20 م للايجار يصلح لجميع الاغراض . علي ش زغلول الرئيسي مباشرة كفر الجبل هرم. كامل المرافق / تشطيب سوبرلوكس / به حمام . الايجار شهريا .2500 ج مده التعاقد 3 سنوات قابل للتجديد في حاله اللالتزام للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113855
4,000 جنيه
2,300 جنيه