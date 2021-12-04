محل 20 م للايجار يصلح لجميع الاغراض كفرالجبل هرم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
محل 20 م للايجار يصلح لجميع الاغراض . علي ش زغلول الرئيسي مباشرة كفر الجبل هرم. كامل المرافق / تشطيب سوبرلوكس / به حمام . الايجار شهريا .2500 ج مده التعاقد 3 سنوات قابل للتجديد في حاله اللالتزام للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2021
رقم الإعلان: 2113855
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