محل 20 م للايجار يصلح لجميع الاغراض كفرالجبل هرم

محل 20 م للايجار يصلح لجميع الاغراض . علي ش زغلول الرئيسي مباشرة كفر الجبل هرم. كامل المرافق / تشطيب سوبرلوكس / به حمام . الايجار شهريا .2500 ج مده التعاقد 3 سنوات قابل للتجديد في حاله اللالتزام للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910