محل ٦٥م داخلي و 20م خارجي بدجلة المعادي بأقوي شارع رئيسي تجاري بدجلة تشطيب سوبر لوكس واجهه سيكوريت وسقف جبسنبورد أرضيات بورسلين يوجد به حمام ورخصة تجاري وقابل لتركيب مدخنه واجهه ٤م يصلح (ملابس _مطعم _كافيه _موبيلات_ بيوتي صالون _مخبوزات _ نظارات _أحذية وشنط _ كاندي شوب _ أيس كريم _ عطور _كوزماتكس – وافل – عطور – مكتبة – ميني ماركت – شيكولاتات – مطعم مشويات أو أسماك تيك أواي –مكسرات – كافي كورنر – مأكولات لبنانية وسورية ) مطلوب 30 ألف جنية للأستفسار 01145500064 ولدينا جميع المساحات التجارية من