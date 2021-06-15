(للإيجار)
|محل ٦٥م داخلي و 20م خارجي بدجلة المعادي بأقوي شارع رئيسي تجاري بدجلة تشطيب سوبر لوكس واجهه سيكوريت وسقف جبسنبورد أرضيات بورسلين يوجد به حمام ورخصة تجاري وقابل لتركيب مدخنه واجهه ٤م يصلح (ملابس _مطعم _كافيه _موبيلات_ بيوتي صالون _مخبوزات _ نظارات _أحذية وشنط _ كاندي شوب _ أيس كريم _ عطور _كوزماتكس – وافل – عطور – مكتبة – ميني ماركت – شيكولاتات – مطعم مشويات أو أسماك تيك أواي –مكسرات – كافي كورنر – مأكولات لبنانية وسورية ) مطلوب 30 ألف جنية للأستفسار 01145500064 ولدينا جميع المساحات التجارية من
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01145500064
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|العنوان:
|للايجار بأقوي موقع بشارع ٩ المعادي محل ٢٠م داخلي و ٣٠م حديقة برخصة تجاري ومدخنة تشطيب سوبر لوكس يصلح مطعم ( برجر _مشويات_مخبوزات_ايس كريم _عطور_وافيل_موبيلات _أكسي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097039
(للإيجار)- في القاهرة مصر
30,000 جنيه
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