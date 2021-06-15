محل ٦٥م داخلي و 20م خارجي بدجلة المعادي بأقوي شارع رئيسي تجاري بدجلة تشطيب

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل ٦٥م داخلي و 20م خارجي بدجلة المعادي بأقوي شارع رئيسي تجاري بدجلة تشطيب - في القاهرة مصر

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محل ٦٥م داخلي و 20م خارجي بدجلة المعادي بأقوي شارع رئيسي تجاري بدجلة تشطيب سوبر لوكس واجهه سيكوريت وسقف جبسنبورد أرضيات بورسلين يوجد به حمام ورخصة تجاري وقابل لتركيب مدخنه واجهه ٤م يصلح (ملابس _مطعم _كافيه _موبيلات_ بيوتي صالون _مخبوزات _ نظارات _أحذية وشنط _ كاندي شوب _ أيس كريم _ عطور _كوزماتكس – وافل – عطور – مكتبة – ميني ماركت – شيكولاتات – مطعم مشويات أو أسماك تيك أواي –مكسرات – كافي كورنر – مأكولات لبنانية وسورية ) مطلوب 30 ألف جنية للأستفسار 01145500064 ولدينا جميع المساحات التجارية من
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01145500064

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العنوان: للايجار بأقوي موقع بشارع ٩ المعادي محل ٢٠م داخلي و ٣٠م حديقة برخصة تجاري ومدخنة تشطيب سوبر لوكس يصلح مطعم ( برجر _مشويات_مخبوزات_ايس كريم _عطور_وافيل_موبيلات _أكسي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097039
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