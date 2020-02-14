(للإيجار)
|محل 12 متر أيجار 1300 جنيه بعمارات ضباط هراء مدينة نصر بالحى العاشر- تطل على عمارات الاربعتلافات – موقع رائع – بعد صيدلية النجار – ندخل يمين فى شارع فاطمة الزهراء. بعد مسجد فاطمة الزهراء عمارة 355 على اليمين - ارتفاع السقف عالى يسمح بعمل صندرة – 1300 جنيه - شهرى نهائى ومحلين آخرين 14متر للأيجار 1500جنيه عمارة 382 يطل على عمارات الاربعتلافات مباشرة +++ و 16متر ايجار 1700 جنيه عمارة 355 - عمارات ضباط زهراء مدينة نصر والمحل على شارع حيوى – بواجهة 3متر – بعد صيدلية النجار – ارتفاع السقف عالى للأتصا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامر
|التليفون:
|01001355387
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|العنوان:
|مدينة نصر بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر بالحى العاشر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052736
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