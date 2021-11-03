(للإيجار)
|محل يصلح لجميع الانشطة محل 18م دور ارضي في بورتو كايرو مول ناصيتن مسموح باي نشاط المطلوب 9000 ت/0224706712 /01000109722 /01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|التجمع الخامس- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109918
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