(للإيجار)
|محل يصلح لجميع الانشطة الصغيره بالمنطقة الثامنة امتداد مكرم عبيد المطلوب 2500 ت/01000413332/01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000109722
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|العنوان:
|حي ثاني بيت الوطن- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116707
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