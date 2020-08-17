محل للبيع 66م دور ارضي في العاصمة الادارية

(للبيع)
|في 6ixty mall بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية مباشرة بجانب مدينة الفنون والثقافة و دار الاوبرا اللمصرية والمدينة الاوليمبية للرياضة امتلك محل دور ارضي 66م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا متضيعش الفرصة م ايدك وكلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|901,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065216
901,000 جنيه
374,000 جنيه
336,000 جنيه
592,000 جنيه
429,000 جنيه
420,000 جنيه
448,000 جنيه
442,000 جنيه
616,000 جنيه
847,000 جنيه
187,000 جنيه
510,000 جنيه
448,000 جنيه
246,000 جنيه
287,000 جنيه