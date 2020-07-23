محل للبيع 40م في العاصمة تشطيب كامل بخصم 20%

(للتقسيط)
|محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall ومحلك 40م تشطيب كامل واحصل علي خصم 20% وبأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد والمحل علي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية ومحور بن زايد وبجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او كلمنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063704
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