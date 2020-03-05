محل للبيع 36 متر متشطب سوبرلوكس بالتكيفات والفرش مول زها بارك

- موقع zaha park بمنطقه Mu23 على الشارع الرئيسى لمحور الأمل قطعه E15 بجانب مسجد و في جاردن وبعديها شارع 30 متر ، المول بيتكون من أرضى + 9 أدوار (تجارى-طبى-إدارى) - مساحه المحل : 36 متر - سعر المتر 77 الف ادفع 20% مقدم وهتاخد 20% خصم - طرق السداد : مقدم 225 الف على 12 سنه بدون فوائد - قسط شهري 22 الف فقط - مكون من 9 ادوار - استشاري هندسي حسين صبور - طرق السداد مقدم 20% وفتره سداد تصل الي 8 سنوات بدون فوائد - استلم هديتك عند التعاقد (iphone 11 ، خاتم سواتير ، mac book Air )