محل للبيع 36 متر متشطب سوبرلوكس بالتكيفات والفرش مول زها بارك

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
- موقع zaha park بمنطقه Mu23 على الشارع الرئيسى لمحور الأمل قطعه E15 بجانب مسجد و في جاردن وبعديها شارع 30 متر ، المول بيتكون من أرضى + 9 أدوار (تجارى-طبى-إدارى) - مساحه المحل : 36 متر - سعر المتر 77 الف ادفع 20% مقدم وهتاخد 20% خصم - طرق السداد : مقدم 225 الف على 12 سنه بدون فوائد - قسط شهري 22 الف فقط - مكون من 9 ادوار - استشاري هندسي حسين صبور - طرق السداد مقدم 20% وفتره سداد تصل الي 8 سنوات بدون فوائد - استلم هديتك عند التعاقد (iphone 11 ، خاتم سواتير ، mac book Air )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: karim atef
التليفون: 01276211735

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العنوان: new capital- new capital
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,080,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/3/2020
رقم الإعلان: 2055270
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1/3/2020
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24/2/2020
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23/2/2020
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20/2/2020
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عايز استثمار ناجح بعائد اكبر امتلك محل بالعاصمة بدون فوائد

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

20/2/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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19/2/2020
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(للبيع)

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القسم: 

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18/2/2020
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امتلك محل بالعاصمة وسط الخدمات الحكومية

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- في القاهرة مصر

امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وسط الخدمات الحكومية وامام وزارة المالية والبنك المر.
العنوان:

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القسم: 

690,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية واحصل علي خصم 20% بمساحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,200,000 جنيه

18/2/2020
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