محل للبيع مدينه نصر شارع ذاكر حسين - حسن مأمون

(للبيع)
|للبيع محل تجاري - بمدينه نصر - شارع حسن مأمون قريب من النادي الأهلى مدينه نصر يصلح كافه الاغراض - بنوك - مطاعم - معرض مساحه ٥٥٠ متر صافي دورين السعر ٢٠ مليون قابل للتفاوض محل للبيع مدينه نصر شارع ذاكر حسين ناصيه امام شركه انبي للبترول والطاقه الذريه ومدرسه المستقبل بجوار البنك التجاري الدولي CIB واجهه ٣٠م على شارع ذاكر حسين ٥٢٠م + ٨٠٠م بدروم سعر المتر ٦٠ الف ت :01126659585 -01222739993 مدينة نصر - محل للبيع - تجاري - محل - shop
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01222739993
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075199
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