محل للبيع قريب من kids area فى لافاييت مول

(للبيع)
|قريب من kids area امتلك محلك فى مول لافاييت 28م بالدور الاول قريب من اهم المعالم العاصمة الادارية الدائرى الاقليمى والنهر الاخضر ودار الاوبرا بمساحات مختلفة واقل مقدم واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى لافاييت مول بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|364,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065320
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