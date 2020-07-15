محل للبيع قريب من النهر الاخضر فى لافاييت مول

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل للبيع قريب من النهر الاخضر فى لافاييت مول - في القاهرة مصر

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امتلك محلك 28 م فى لافاييت مول امام بوابات فندق الماسة وقريب من المحطة المركزية وباجمل اطلالة ع النهر الاخضر باقل مقدم وانظمة سداد مختلفة بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى لافاييت مول باميز مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 98,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063054
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