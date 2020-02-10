محل للبيع قريب من الحى الحكومى فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|قريب من الحى الحكومى امتلك محلك تشطيب 34 م رخام +محارة بالعاصمة الادارية بview مميز ع برج ايفيل واطول برج فى افريقيا باطول فترة سداد وبدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|306,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052286
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