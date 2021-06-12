محل للبيع ف العاصمة الادارية متشطب ومفروش لاستثمار مضمون

"لاول مرة فى العاصمة الادارية الجديدة محلك متشطب بالفرش و بمنطقة مميزة جدا بمنطقة الداون تاون بفيو على سوق الدهب مباشره و الشارع الرئيسى ال 130 م محل 35 م بالدور 2 تشطيب كامل بالفرش مجهز لمشروعك اللى هتختاره ب 235 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد بموقع مميز جدا بجوار فندق الماسة و بجانب الحي الحكومي وحي الوزارات و اهم معالم العاصمة الادارية مع ارقى وافضل خدمات كل فى باجواد مول يلا مستنى ايه فكر و كلمنا ع 01201135481 و امتلك محلك متشطب بالكامل فى باجواد مول بالعاصمة الادارية