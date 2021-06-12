محل للبيع ف العاصمة الادارية متشطب ومفروش لاستثمار مضمون

(للبيع)
|"لاول مرة فى العاصمة الادارية الجديدة محلك متشطب بالفرش و بمنطقة مميزة جدا بمنطقة الداون تاون بفيو على سوق الدهب مباشره و الشارع الرئيسى ال 130 م محل 35 م بالدور 2 تشطيب كامل بالفرش مجهز لمشروعك اللى هتختاره ب 235 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد بموقع مميز جدا بجوار فندق الماسة و بجانب الحي الحكومي وحي الوزارات و اهم معالم العاصمة الادارية مع ارقى وافضل خدمات كل فى باجواد مول يلا مستنى ايه فكر و كلمنا ع 01201135481 و امتلك محلك متشطب بالكامل فى باجواد مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|235,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096743
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اتصل
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