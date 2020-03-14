محل للبيع في مول sixty امام وزارة المالية بالعاصمة

(للتقسيط)
|محل تجاري للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسارح وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية ومساحة محلك 65م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|520,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056031
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