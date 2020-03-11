محل للبيع في مول زها بارك متشطب سوبرلوكس بالتكيفات

(للتقسيط)
|- موقع zaha park بمنطقه Mu23 على الشارع الرئيسى لمحور الأمل قطعه E15 بجانب مسجد و في جاردن وبعديها شارع 30 متر ، المول بيتكون من أرضى + 9 أدوار (تجارى-طبى-إدارى) - مساحه المحل : 36 متر - سعر المتر 77 الف ادفع 20% مقدم وهتاخد 20% خصم - طرق السداد : مقدم 225 الف على 12 سنه بدون فوائد - قسط شهري 22 الف فقط - مكون من 9 ادوار - استشاري هندسي حسين صبور - طرق السداد مقدم 20% وفتره سداد تصل الي 8 سنوات بدون فوائد - استلم هديتك عند التعاقد (iphone 11 ، خاتم سواتير ، mac book Air ) - للتفاصيل والا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim atef
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|new capital- new capital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|277,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055766
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