محل للبيع في العاصمة بدون مقدم وهتقسط براحتك

(للتقسيط)
|محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق وبجانب مطاعم وكافيهات وبالقرب من جامع الفتاح العليم ومساحته 58م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|609,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058568
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