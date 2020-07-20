محل للبيع في العاصمة الجديدة في smart mall

(للتقسيط)
|خدلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall وسط الموظفين وبجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية بالعاصمة ومحلك 65م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|312,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063410
68,000 جنيه
360,000 جنيه
735,000 جنيه
153,000 جنيه
179,000 جنيه
184,000 جنيه
147,000 جنيه
135,000 جنيه
198,000 جنيه
599,000 جنيه
238,000 جنيه
150,000 جنيه
507,000 جنيه
180,000 جنيه
212,000 جنيه