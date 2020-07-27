محل للبيع في العاصمة الادارية 66م بدون فوائد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الادارية 66م بدون فوائد - في القاهرة مصر

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محلك في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومحلك 66م بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 901,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063949
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